İsrail’in Lübnan’ın Nebatiye bölgesine hava saldırısı

El Cezire’nin aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in güneydeki Nebatiye ilçesinde yer alan Şukin yolunu hedef alan hava saldırısında üç kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Bent Cbeil ilçesine bağlı Yater beldesine düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk dâhil iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel medya kaynakları, İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan’daki Rashaf, Yater ve Shamaa yerleşimlerine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun aynı gün Aynata bölgesinde iki Hizbullah mensubunun şehit edildiğini iddia etmesinin ardından gerçekleşti.