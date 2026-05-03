İşgal altındaki Filistin'in kuzeyinde siren sesleri duyuldu

Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki El-Manara kasabasında alarm sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Haberde, Lübnan'dan roket ateşlendiği belirtildi.
Hizbullah Hareketi, İsrail rejiminin Lübnan saldırılarına karşılık işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Siyonist mevzileri İHA ve roketle hedef alıyor.
Son 24 saatte İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 50 hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 2 bin 679'a yükseldi
İşgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 20 artarak 2 bin 679'a yükseldi.
