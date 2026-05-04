İran ve Türk medya aktivistlerinin katılımıyla Tahran'da "ABD ve Siyonist rejimin İran'a Karşı Savaşı" konulu panel düzenlendi.

"ABD ve Siyonist rejimin İran'a Karşı Savaşının Türkiye'deki Medya ve Sanat Yansımaları" başlıklı panel, Beyan Kültür Enstitüsü tarafından İslami Sanatlar Alanında gerçekleştirildi.

Hace Paşa:

"Bölge İnsanları ve Dünya, Hakkın Yanında Durdu, Ama Hükümetler Durmadı"

İranlı film yapımcısı Babek Hace Paşa, panelde yaptığı konuşmada, Amerika ve Siyonist Rejim'in İran'a yönelik ikinci ve üçüncü dayatıcı savaşlarına değinerek, İran tarihinin özel bir dönemini gördüklerini ve bu dönemde gazetecilerin çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Dünyanın karşı karşıya olduğu koşulların insanlık için çok zorlayıcı olduğunu belirten Hace Paşa, "Bu dönemde iki kesime bakmalıyız: İnsanlar ve hükümetler. İnsanlar hak arayışı için duruyor, ancak hükümetler durmuyor." dedi.

İranlı film yapımcısı, "Gazze'de 20.000'den fazla çocuk öldü, ancak dünyada onlara ve Gazze'deki soykırıma dair yalnızca iki film yapıldı. Hatta komşu İslam ülkelerinde bile bu konuda bir film yapılmadı." diye ekledi. Ayrıca, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudi karşıtlığı hakkında birçok film yapıldı, ancak Gazze Savaşı'nda binlerce masum insan öldüğü halde böyle bir şey olmadı. Dünyadaki savaşlara dair her türlü sanat eseri, halkın çabalarıyla yapıldı, hükümetlerin değil." şeklinde konuştu.

Hüsrev Şahi:

"İran Halkının Savaş Döneminde Ülkeye Dönüşü, Türkiye Medyasında Şaşkınlık Yarattı"

Kültürel aktivist Hamed Hüsrev Şahi, panelde yaptığı konuşmada, savaş öncesinde Türkiye'nin, Suriye Savaşı tecrübesine dayanarak, milyonlarca İranlının Türkiye'ye göç edeceğini düşündüğünü ve bunun için İran sınırında planlar yaptıklarını belirtti. Ancak, birkaç gün sonra durumun tersine döndüğünü ve İran dışında yaşayan birçok kişinin ülkeye döndüğünü ifade etti. Bu durum, Türkiye medya ve halkını şaşırttı.

Panahlu:

"İran Bayrağının 24 Saat Dalgalanması, Türkiye Medyasının Dikkatini Çekti"

Türk medyasının İran'daki deneyimlerinden bahseden Haniyeh Panahlu, savaşın ilk günlerinde İran devrim liderinin şehit olmasının duyurulmasının en zor görevleri olduğunu söyledi. Ayrıca, İran'daki savaş gerçeklerini Türkçe konuşan ülkelere aktarmaya çalıştıklarını ve özellikle Minab olayının en zor raporları arasında yer aldığını belirtti.

İran'ın, savaşın medya yayınlarını Türkiye'ye aktarma konusunda çok başarılı olduğunu vurgulayan Panahlu, Türk gazetecilerin İran'a geldiğinde şaşırdıklarını çünkü düşman medyanın, İran hakkında yanlış bilgiler sunduklarını belirtti.

Abbas Zade:

"Bakü Yetkilileri, İran'ın Savaşta Yenileceğini Düşünüyordu, Ancak Sonradan Durum Değişti"

Kafkasya uzmanı Amir Reza Abbas Zade, panelde, Azerbaycan medyasındaki İran'a dair olumsuz imajı ele alarak, "Ekim Savaşı'ndan önce Azerbaycan'da İran'ın imajı bozulmuştu. İsrail, stratejik bir dost ve işbirlikçi olarak tanımlanıyordu, halk da bu yönde düşünüyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum değişti." dedi.

Azerbaycan'daki Türk medyasının, savaş sonrası İsrail'e karşı tavır değiştirdiğini belirten Abbas Zadeh, İran'ın, savaşta "Demir Kubbe"yi yok eden füzeleriyle, Azerbaycan halkının gözündeki imajını değiştirdiğini vurguladı.

Öztürk:

"Batı, Bölge Halklarını Birbirinden Ayırmak İstiyor"

CNN Türk muhabiri Öztürk, savaş bölgelerinde çalıştığı deneyimlerinden bahsederek, "Gazze ve Lübnan'da İsrail'in soykırımına tanıklık ettim, şu an İran'da ise Amerika ve İsrail'in savaş suçlarını görüyorum." dedi.

Batı'nın, hem İran hem de Türkiye'de psikolojik savaş yürüttüğünü belirten Öztürk, "Batı, her zaman bizi bölmek istiyor ve barış olmasını istemiyor. Bu yüzden yanlış haberler yayıyorlar ki insanlar birbirine karşı düşman olsun. Umarım bu bölgedeki mazlum halklar artık birlikte hareket ederler ve yenilmezler." şeklinde konuştu.

Zeynep Taş:

"İran, Aşıkların Ülkesi"

Türk kültür aktivisti Zeynep Taş, İran'a dair Şehit Beheşti'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Bu savaşta, Beheşti'nin dediği gibi, İran bir aşıklar ülkesidir. Halk savaş boyunca normal hayatlarına devam etti ve birlikleri çok etkileyiciydi, bu durum Türk halkının görüşünü değiştirdi." dedi.

Akbulut:

"İran Halkı, Savaşta Korkularını Mükemmel Şekilde Kontrol Ettiler"

Türk gazeteci Muhammed Ali Akbulut, panelde, savaşın başlarında İran'da liderin ve komutanların şehit olmasının ardından İran'ın savaşta başarısız olacağı söylentilerinin yayılmasına rağmen, İran halkının korkusuzca savaşa devam ettiğini belirtti. Ayrıca, "İran halkı, korkularını çok iyi kontrol etti. Ayrıca İran'ın şehadet kültürü çok güçlü, bu millet asla yenilmez." dedi.

Mahdavan:

"İranlılar Savaşta Ülkelerine Geri Döndü"

Türkiye alanında çalışan İranlı gazeteci Azer Mahdavan, "Türkiye medyasının çok şaşırdığı bir şey vardı, savaşta halk İran dışına kaçmadı, aksine savaşa katılmak için geri döndüler. Diğer savaşlarda insanlar ülkelerinden kaçarken, İran'da durum tersine işledi." şeklinde konuştu.