Malezya’nın Selangor eyaletinde İslam’a yöneliş rekor kırdı

Malezya’nın Selangor eyaletinde İslam’a yöneliş 2025 yılında son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Selangor Eyaleti İslam Dini Konseyi Başkanı Salihuddin Saidin, eyalette İslam’a geçenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını açıkladı.

Saidin’in verdiği bilgilere göre, 2025 yılında Selangor eyaletinde toplam 1.675 kişi İslam dinini kabul etti ve bu rakam önceki yılların rekorunu geride bıraktı.

Konsey başkanı, İslam’a geçen kişilerin büyük bölümünün din değiştirme süreçlerini yöneten merkezler aracılığıyla başvuruda bulunduğunu belirtti. Buna göre, 2025 yılında Müslüman olanların 772’si (yüzde 82,1) camiler ve İslami sivil toplum kuruluşları gibi din değiştirme yönetim merkezleri üzerinden kayıt yaptırdı. Kalan başvurular ise İslam Dini Konseyi’nin merkezi ofisi ve bölgesel dini ofisler aracılığıyla gerçekleştirildi.

Salihuddin Saidin ayrıca, bu sürece katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür amacıyla toplam 94 bin Malezya ringgiti tutarında mali destek verileceğini ifade etti.

Selangor İslam Dini Konseyi Başkanı, geçen yıl zekât fonlarından 41 kuruma, İslam’a yöneliş programlarını kolaylaştırmak amacıyla bütçe tahsis edildiğini de kaydetti.

Saidin, söz konusu merkezlerin İslam’ı kabul etmek isteyen kişilere danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, adayların Müslüman olma kararını bilinçli ve huzurlu bir şekilde alabilmeleri için rehberlik sağlandığını söyledi.