Bekayi: ABD, Minab saldırısını gizleyemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Minab’daki Şecere Tayyibe İlkokulu’nun bir füze merkezi bölgesinde bulunduğuna ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddianın tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğunu savundu.

Bekayi, açıklamasında “Bu açık çarpıtma, 28 Şubat’taki füze saldırılarının gerçek niteliğini gizlemeye yönelik bir girişimdir. Söz konusu saldırılar, 170’ten fazla öğrenci ve öğretmenin ölümüne neden olan bir katliama yol açtı” ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, okul saatleri içinde faaliyet gösteren bir eğitim merkezinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali ve açık bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca, “Bu yerin sivil niteliği teknik gerekçeler ve kelime oyunlarıyla gizlenemez. Bu saldırının emrini veren ve uygulanmasından sorumlu Amerikan askeri yetkilileri uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermeli ve yargılanmalıdır” dedi.