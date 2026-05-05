5 May 2026 07:45

İranlı yetkili: Asimetrik operasyonlar dengeleri değiştirecek

İslam Devrimi Lideri’nin Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi, karmaşık ve birleşik asimetrik operasyonların sahada denklemleri, karşı tarafın karar maliyetini tahammül sınırlarının ötesine taşıyacak şekilde değiştireceğini söyledi.

İslam Devrimi Lideri’nin Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İran İslam Cumhuriyeti bir kutsal emanettir ve onun güvenliği müzakere edilemez bir ilkedir.”

Ahmediyan sözlerine şöyle devam etti: “Dünya deniz taşımacılığı ve enerji güvenliğini adeta esir alan Amerikalı deniz haydutları şunu bilmelidir ki, sahada derinlikte yürütülecek karmaşık, birleşik ve asimetrik operasyonlar dengeleri öyle bir değiştirecektir ki, alacakları kararların maliyeti tahammül sınırlarının ötesine geçecektir. Bu bir uyarı değil, Allah’ın izniyle gerçekleşecek bir gerçeğin parçasıdır.”

