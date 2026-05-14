İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüştü. Görüşmede ikili ve küresel konular ele alındı.
Mauro Vieira, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını kınayarak, “Ortadoğu’daki gerilimi azaltmada yapıcı bir rol oynamaya hazırız” dedi.
Abbas Erakçi, BRICS toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için dün Yeni Delhi kentine gitti.
Yeni Delhi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
