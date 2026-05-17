İranlı milletvekili: Devrim Lideri'nin açıkladığı 10 şart müzakerelerin kırmızı çizgisidir

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Meclisi İçişleri ve Şuralar Komisyonu Başkanı Muhammed Salih Cevkar, ABD’nin son 47 yılda İran’a yönelik yaptırımlar, siyasi izolasyon girişimleri ve askeri tehditler uyguladığını ancak bunların hiçbirinde başarılı olamadığını savundu.

Cevkar, “Amerikalılar askeri saldırıyla İran’daki rejimi değiştirmeyi, ülkeyi parçalamayı ve kaynaklarını ele geçirmeyi hedefledi ancak amaçlarına ulaşamadılar. Bugün sahadaki kazanan İran halkı ve İslam Cumhuriyeti’dir” dedi.

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve yönetiminde kontrolün İran’da olduğunu belirterek, ABD’nin bölgedeki hedeflerinde başarısız olduğunu iddia etti.

Açıklamasında ABD’nin deniz ablukası girişiminden de söz eden Cevkar, Washington’un ikinci tur görüşmelerde İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü karşılığında ablukayı kaldırmayı teklif ettiğini ancak İran’ın bu müzakere turuna katılmayı kabul etmediğini belirtti.

Cevkar, Devrim Lideri Ayetullah Hamaney tarafından ortaya konulan 10 şartın tüm müzakerelerin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti.

Bu şartların arasında; Hürmüz Boğazı’ndan kontrollü geçişin İran Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda yürütülmesi, direniş eksenine yönelik savaşın sona ermesi, ABD askerlerinin bölgedeki tüm üslerden çekilmesi, İran’a yönelik zararların tazmin edilmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının kabul edilmesi ve yurt dışındaki İran varlıklarının serbest bırakılması gibi maddelerin yer aldığı belirtildi.

Cevkar son olarak, “Şartları belirleyen taraf sahadaki kazanan taraftır; hedeflerine ulaşamayan ve sadece yıkım getiren taraf değil. Bu nedenle ABD bizim şartlarımızı kabul etmelidir” ifadelerini kullandı.