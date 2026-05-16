İran’dan ABD’yi destekleyen ülkelere uyarı

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD’nin İran’a karşı sunduğu siyasi içerikli karar tasarısını destekleyen ülkelere yönelik sert açıklamada bulundu.

Temsilcilik, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, BM'nin söz konusu tasarıyı kullanarak uluslararası kamuoyunda “geniş destek varmış” görüntüsü oluşturmaya çalıştığını savundu.

Açıklamada, “ABD’nin amacı, tek taraflı ve siyasi nitelikteki karar tasarısına ortak destek veren ülkeleri kullanarak yasa dışı eylemlerine uluslararası meşruiyet görüntüsü kazandırmak ve bölgede yeni askeri maceralara zemin hazırlamaktır” ifadeleri kullanıldı.

İran temsilciliği ayrıca, Washington yönetiminin yeni bir gerilim süreci başlatması halinde ABD’nin yanında yer alan tüm ortak destekçi ülkelerin sonuçlardan uluslararası düzeyde sorumlu olacağını belirtti.

Mesajda, “Hiçbir siyasi gerekçe veya diplomatik kılıf, bu ülkeleri ABD saldırganlığını kolaylaştırma, güçlendirme ve meşrulaştırma sorumluluğundan kurtaramaz” denildi.