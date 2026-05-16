İran'dan ABD'ye "BM Raportörü" tepkisi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Federal Mahkemesinin, ABD hükümeti tarafından BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye getirilen yaptırımları askıya alan geçici kararı değerlendirdi.

Garibabadi’nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “BM özel raportörüne uygulanan yaptırım, ABD'nin insan hakları politikasının gerçek yüzünü ortaya koyuyor: düşmanlara insan hakları, müttefiklere dokunulmazlık. Bu tutum, uluslararası adaleti yıllardır Washington'ın siyasi çıkarlarına rehin tutan aynı çifte standarttır.

Aynı anda 'Kurallara Dayalı Bir Düzen'den bahseden ABD yönetimi, İsrail rejiminin suçlarını sorgulayan herhangi bir kurumu, uzmanı veya mekanizmayı hedef alamaz” ifadelerine yer verildi.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden 1 Temmuz 2025'te söz konusu talebe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde antisemitik ve İsrail karşıtı söylemlerini artırdığı öne sürülmüş, kınanması ve görevden alınması istenmişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

