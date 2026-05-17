Pakistan: İran ile ABD arasında kalıcı barış için çalışıyoruz

Pakistan Başbakanı Şerif, ülkesinin özellikle İran ile ABD arasında diyalog ve uzlaşı ortamının oluşmasını desteklediğini söyledi.

Şerif, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turunun gerçekleştirilmesine yönelik umut taşıdığını ifade ederek, “Pakistan, ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanması konusunda iyimserdir” dedi.

Şahbaz Şerif ayrıca ülkesinin, bölgede sürdürülebilir barışın garanti altına alınması için üzerine düşen tüm çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.