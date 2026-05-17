17 May 2026 14:37

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 20 yaralı

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. 

İran devet televizyonuna göre, Buşehr eyaletinde, Aseluye-Kengan seferini yapan otobüsün Siraf Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi.

Basın mensuplarına konuşan Güney Pars Doğalgaz Kompleksi sözcüsü İbrahim Abbasi, "Son bilgilere göre, kompleks çalışanlarını taşıyan bir otobüsün Aseluye-Siraf karayolunda devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı” dedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 
 

