Pakistan: Anlaşma için umut verici ilerleme yaşandı

Pakistan ordusu, Mareşal Asım Münir’in İran ziyaretinin kısa ama verimli geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, "Son 24 saatteki yoğun müzakereler, nihai bir anlayışa doğru umut verici ilerleme ile sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Anlaşma için umut verici ilerleme yaşandı"

Görüşmelerde bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi ve kesin bir anlaşma için istişare sürecinin hızlandırılmasına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı, Tahran ziyareti sırasında, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.