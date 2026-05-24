İran: Pakistan’ın girişimleri bölgesel barışa katkı sağlayabilir

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi’nin Tahran temaslarının ardından İranlı yetkililerle yürütülen görüşmelerin sonuçları nedeniyle kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Emiri Mukaddem açıklamasında, “Temkinli bir iyimserlikle, karşı tarafın yeterli bağlılığı göstermesi halinde olumlu bir adımın şekillenmekte olduğu umut edilebilir” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, bu gelişmenin İran’ın onur ve kararlılık temelindeki tutumu, İran silahlı kuvvetlerinin direnci, İran halkının dayanıklılığı ve Pakistanlı arabulucuların girişimlerinin sonucu olduğunu savundu.

Ayrıca Pakistan hükümeti ve ordusunun çabalarına dikkat çeken Emiri Mukaddem, özellikle Şahbaz Şerif, Asım Munir, Muhammed İshak Dar ve Muhsin Nakavi’nin diplomatik girişimlerinin bölgede kalıcı barışa katkı sağlamasını umut ettiğini ifade etti.

Büyükelçi, açıklamasının sonunda Pakistanlı yetkililere samimi çabaları nedeniyle teşekkür etti.