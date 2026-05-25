İranlı üst düzey güvenlik yetkilisinden net mesaj: Geri adım yok

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, yayımladığı ilk halk mesajında İran’ın geri adım atmayacağını vurgulayarak, askeri cephede, diplomatik alanda ve halkın sahadaki direnişi sayesinde düşmanın hedeflerinin boşa çıkarıldığını söyledi.
İranlı güvenlik yetkilisi, ulusal birlik ve toplumsal dayanışmanın mevcut süreçte stratejik önem taşıdığını vurgularken, ABD ve Siyonist rejimin baskı politikalarına karşı ortak duruş çağrısı yaptı.
Eski Devrim Muhafızı komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir, 24 Mart’ta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in onayı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atanmıştı.
yorumunuz