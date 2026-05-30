İran ile ABD arasında bir anlaşma her zamankinden daha yakın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nikkei Asia gazetesine verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

Fidan, Türkiye’nin, Katar gibi bölge ülkeleriyle birlikte Pakistan’ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarını desteklediğini belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini değerlendiren Fidan, “Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Birlaşma her zamankinden daha yakın.” dedi.

İran, ABD ve İsrail arasında ateşkes bulunduğunu aktaran Fidan, görüşmelerin şu anda şubat ayı sonundan bu yana kesintilere uğrayan küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Tarafların, boğazın yeniden açılmasına yönelik nihai bir anlaşmaya varılması halinde “nükleer müzakerelere geçilmesini” öngören bir plan üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Fidan’a göre, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili abluka hem ABD hem de İran üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bakan Fidan, “Enerji güvenliği, gıda güvenliği ve yükselen fiyatlar dahil olmak üzere uluslararası etkileri son derece büyük. Bu durum, nükleer dosyaların önüne geçmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Fidan, ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirmesi halinde Gazze için bir barış planı üzerindeki görüşmelerin de hızlanabileceğini kaydetti.