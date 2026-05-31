İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyeti, ülkeye saldırganları cezalandırma imkânı verir

İran Devrim Muhafızları'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yadullah Cevani, yaptığı açıklamada Devrim Muhafızları mensuplarının görevlerinin gereği olarak kamuoyunu bilinçlendirme sorumluluğu taşıdığını belirterek, düşmanın bugün toplumda gerilim oluşturmayı ve ulusal birliği zedelemeyi hedeflediğini ifade etti.

Son dönemde İran ile ABD arasında yaşanan çatışmalara değinen Tuğgeneral Cevani, söz konusu savaşın kaçınılmaz olduğunu belirterek, İran'ın böyle bir senaryoya hazırlıksız yakalanmadığını söyledi.

İran'ın yıllardır bu tür bir karşılaşmaya hazırlandığını savunan Tuğgeneral Cevani, bunun en önemli göstergesinin son yıllarda inşa edilen “güçlü İran” olduğunu dile getirdi.

İranlı komutan, konuşmasının devamında Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin stratejik önemine dikkat çekerek, “İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hâkimiyetini uygulaması ve pekiştirmesi, nükleer silahlardan daha etkili bir araçtır ve ülkeye saldırganları cezalandırma imkânı verir” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Cevani ayrıca, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin güç pozisyonundan sürdürüldüğünü savunarak, Tahran’ın kendi şartlarını ortaya koyduğunu ve bunları karşı tarafa kabul ettirmeye çalıştığını ifade etti.