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2 Haz 2026 16:37

İspanya Dışişleri Bakanı'dan İran açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanı'dan İran açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “İran ile gerilimi artıracak eylemlere katılmayacağız” dedi.

Financial Times gazetesine konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde İran ile gerilimi artıracak eylemlere katılmayacağız” dedi.

Manuel, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa ilişkin tutumunu savunarak, Madrid yönetiminin uluslararası ilkelere bağlı kaldığını, bazı ülkelerin ise bu ilkeleri görmezden geldiğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkmıştı.

News ID 1936881

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