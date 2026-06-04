Gadir Bayramı İran'da büyük coşkuyla kutlandı

Bugün Zilhicce'nin 18. günü İslam aleminin en büyük bayramlarından Gadir-i Hum bayramı.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle bugün hem Tahran hem de diğer şehirlerde büyük kutlama etkinlikleri yapıldı.

İsfahan:

Erdebil:

Yezd:

Bocnurd: