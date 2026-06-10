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10 Haz 2026 13:20

ABD’nin çelişkili tutumu diplomatik sürece zarar veriyor

ABD’nin çelişkili tutumu diplomatik sürece zarar veriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin çelişkili mesajlar vermesi, sık sık tutum değiştirmesi ve ateşkes ihlalleri nedeniyle diplomatik sürecin zarar gördüğünü belirterek, diplomasi ile askeri gücün İran’ın ulusal çıkarlarını korumada birbirini tamamlayan araçlar olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada diplomatik süreçlerin uygun bir siyasi ve güvenlik ortamı olmadan ilerleyemeyeceğini belirtti.

Bekayi, “Diplomatik süreçler boşlukta gerçekleşmez. Herhangi bir müzakere veya diplomatik girişimin ilerleyebilmesi için asgari düzeyde uygun bir ortamın bulunması gerekir” dedi.

ABD’nin çelişkili mesajlar verdiğini, taleplerini ve tutumunu sık sık değiştirdiğini belirten Bekayi, Washington yönetiminin tekrarlanan ateşkes ihlalleriyle diplomatik sürece zarar verdiğini savundu. 

Sözcü Bekayi ayrıca, İsrail’in Lübnan’daki ateşkes ihlallerinin de bölgedeki diplomatik çabalara olumsuz etki yaptığını ifade etti.

Her türlü diplomatik sürecin güç kullanımından ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerden zarar gördüğünü söyleyen Bekayi, diplomasi ile askeri gücün birbirinden ayrı unsurlar olmadığını vurguladı.

Bekayi, “Diplomasi ve saha birbirinden ayrı değildir. Her ikisi de İran’ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya hizmet eden araçlardır. Gerektiğinde silahlı kuvvetlerimiz düşmana kararlı şekilde karşılık verir” ifadelerini kullandı.

Bir gece önce yaşanan gelişmelere de değinen Bekayi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin savunulması konusunda tereddüt göstermediğini söyledi.

İran’daki devlet kurumlarının dış politika konusunda tam bir koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Bekayi, “Gerektiğinde diplomasi, gerektiğinde ise ülkeyi savunmak için askeri güç kullanılacaktır” dedi.

Sözcü, İran’ın son gelişmeler karşısında kararlı bir tutum sergilediğini ifade ederek, İran halkının da ülkenin sahip olduğu tarihi, kültürel ve düşünsel birikimin farkında olarak olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

News ID 1937008

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