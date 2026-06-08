İran: ABD ve İsrail diplomatik süreci sürekli sabote ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı ülkelerin topraklarının İsrail tarafından “Müslüman bir ülkeye karşı saldırılarda kullanıldığını” söyleyen Bekayi, bölge ülkelerine dikkatli olmaları ve “düşmanın ekmeğine yağ sürmemeleri” çağrısında bulundu.

İsrail’in ABD’ye yönelik casusluk yaptığına da değinen Bekayi, “İsrail’den hiçbir şey şaşırtıcı değildir. ABD’li yetkililerin İsrail tarafından dinlenmiş olması dikkat çekicidir. İsrail, diplomatik süreci sabote eden bir yapıdır.” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın İran varlıklarının bölge ülkelerine aktarıldığına dair iddialarını “psikolojik ve medya baskısı” olarak nitelendiren Bekayi, İran’ın bu tür iddiaları kabul etmediğini ve dondurulmuş varlıklar konusunda haklarını talep etmeye devam ettiğini söyledi.

Bekayi, müzakerelerin durduğu yönündeki haberleri de reddederek, karşılıklı mesajlaşma ve diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

Bölgesel gelişmelere değinen Sözcü Bekayi, İran’ın son iki ayda aşırı itidal gösterdiğini ve yaşanan saldırıların çoğunun ateşkes ihlali niteliğinde olduğunu savundu.

Bekayi, İran’ın son askeri adımlarının “tamamen savunma amaçlı ve BM Şartı’na uygun” olduğunu ifade etti.

ABD’nin bazı saldırılardan habersiz olduğu yönündeki iddialarına da değinen Bekayi, bunun ya İsrail’in ABD’yi yanıltması ya da iki ülke arasında bir iş bölümü olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı’nın İran’a yönelik eleştirileri hakkında ise Bekayi, İran’ın Lübnan halkının dostu olduğunu belirterek, Lübnan’ın ulusal birliğinin korunmasının en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran’a yönelik raporları ve Yönetim Kurulu toplantısında ülkeye karşı bir karar tasarısı çıkabileceği ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, İran’ın her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu ve gerekli yanıtın verileceğini belirterek, UAEA Başkanı'nın sorumluluklarını tarafsız ve yapıcı şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, Grossi’nin mevcut duruma neden olan faktörleri göz ardı ettiğini ve yalnızca sonuçlara odaklandığını savunarak, İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD ve İsrail saldırılarının bu süreci tetiklediğini ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın bu saldırılar karşısında net bir tutum almamasını eleştiren Bekayi, bunun “çifte standart” oluşturduğunu ve ajansın siyasi bir yaklaşım sergilediği algısını güçlendirdiğini söyledi.

Bekayi ayrıca, İran’ın ulusal güvenlik ve çıkarları gerektirdiği sürece gerekli adımları atacağını belirterek, İsrail ve ABD’nin saldırılarının tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Diplomasi sürecine de değinen sözcü, müzakerelerin devam ettiğini ancak savaşın sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik çabaların zarar görmesi halinde sürecin etkilenebileceğini ifade etti.

Bekayi, “Diplomasi ve sahadaki gelişmeler eş zamanlıdır; her ikisi de İran’ın çıkarları için kullanılmaktadır” diyerek, gerektiğinde askeri unsurların ve diplomatik kanalların birlikte devreye girdiğini söyledi.