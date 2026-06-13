İran'dan müzakere açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, diplomatik süreçlerde her tarafın kendi anlatısını oluşturmaya çalışmasının doğal olduğunu belirterek, İran'ın müzakereler boyunca gerçeklere dayalı ve tutarlı bir tutum sergilediğini söyledi.

Bekayi, İran'ın müzakerelerin başlangıcından itibaren kırmızı çizgilerini açık şekilde ortaya koyduğunu ve bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin son açıklamalarına atıfta bulunarak, tarafların bir mutabakata çok yakın olduğu yönündeki değerlendirmelerin yeni olmadığını ifade etti.

Buna karşın, karşı tarafın tutumlarını sık sık değiştirmesi ve yeni talepler ileri sürmesinin süreci geciktirdiğini savundu.

İranlı sözcü, ABD'nin İran'ı güvenilmez olmakla suçlamasını eleştirerek, geçmişte İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, buna karşılık ABD'nin anlaşmadan çekildiğini söyledi.

Bekayi, daha önce müzakere sürecini “yılan ve merdiven oyunu”na benzettiğini hatırlatarak, bunun nedeninin ABD tarafının öngörülemez davranışları olduğunu belirtti.

Bekayi, İran'ın diplomatik sürece başlarken temel hedefinin bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Şu anda konuların büyük bölümünde mutabakat sağlanmış durumda. Şimdi kendi içimizde değerlendirme ve sonuca bağlama aşamasındayız.”

İran Dışişleri Sözcüsü, müzakere sürecinin son aşamalarına ilişkin değerlendirmesinde, karar alma mekanizmasının işletildiğini belirtti.

Bekayi, şu anda ilgili devlet kurumları ve karar verici organlar arasında toplantıların sürdüğünü açıklayarak şöyle konuştu:

“Gerçekçi bir yaklaşımla müzakerelerin seyrini ve karşı tarafın tutumunu izliyoruz. Şu anda ilgili kurumların toplantısı devam ediyor. Nihai bir sonuca ulaşabilmek için karar verici merciler arasında uzlaşının sağlanması gerekiyor.”

Bekayi, Donald Trump’ın mutabakatın pazar veya pazartesi günü imzalanabileceğine ilişkin iddiası hakkında kesin konuşmanın mümkün olmadığını söyledi.

İmza tarihi, yeri ve diğer ayrıntıların diplomatik sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu belirten Bekayi, henüz resmi bir teyit verilemeyeceğini ifade etti.

Son günlerde medyada yer alan çeşitli mutabakat taslakları ve iddialara da değinen Bekayi, gazetecilerin bilgi edinmeye çalışmasının doğal olduğunu ancak yayımlanan metinlerin hiçbirini doğrulayamayacağını söyledi.

Bu durumun halktan bilgi saklandığı anlamına gelmediğini belirten sözcü, sürecin hassasiyeti nedeniyle resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi, İran'ın kararlarını karşı tarafın açıklamalarına göre değil, kendi ulusal çıkarları ve kurumsal karar mekanizmaları doğrultusunda aldığını belirtti.

Sözcü, nihai karar verilmeden önce geçmiş müzakere deneyimlerinin ve önceki anlaşmalardan çıkarılan derslerin dikkatle değerlendirileceğini sözlerine ekledi.