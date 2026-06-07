Bekayi: Savaşların gerçek mağdurları savunmasız çocuklardır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dünya Savaş Mağduru Çocuklar Günü anma töreninde yaptığı konuşmada, masum çocukların savaşların ilk ve en savunmasız kurbanları olduğunu ifade etti.

Bazı çocukların kurşun, bomba ve füzelerin hedefi olduğunu, bazılarının ise savaşın yol açtığı fiziksel ve psikolojik yaralarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığını belirten Bekayi, pek çok çocuğun da anne, baba ve yakınlarını kaybetmenin ağır acısını taşıdığını söyledi.

Minab'daki "Şecere-i Tayyibe" okulunda hayatını kaybeden çocukları anmak için bir araya geldiklerini belirten Bekayi, bu çocukların kısa ömürlerine rağmen İran toplumunun hafızasında silinmez izler bıraktığını ve ulusal tarih bilincinin bir parçası haline geldiğini ifade etti.

İran-Irak Savaşı döneminde gerçekleştirilen saldırılara değinen Bekayi, Minab olayının ABD ve İsrail'in İran halkına yönelik işlediğini savunduğu suçlardan yalnızca biri olduğunu söyledi.

Aynı gün İran'ın Fars eyaletindeki Lamerd bölgesinin de ölümcül bir silahın hedefi olduğunu belirten Bekayi, misket bombalarının patlaması sonucu çok sayıda ölümcül parçanın bölgeye yayıldığını dile getirdi.

Toplumları birbirine bağlayan unsurların ortak hatıralar, acılar, umutlar ve hayaller olduğunu vurgulayan Bekayi, bu hafızanın unutulmasının bir milletin kimliğinin bir bölümünü kaybetmesi anlamına geleceğini söyledi.

Bekayi, Şecere-i Tayyibe Okulu'nun şehit çocuklarının yalnızca tarihi bir listedeki isimler olmadığını, savaşlarda en ağır bedeli savunmasız insanların ödediğini hatırlatan birer sembol olduklarını ifade etti.

Çocukların isimlerini ve hatıralarını yaşatmanın, insan onurunu ve her çocuğun yaşama, öğrenme, hayal kurma ve geleceğini inşa etme hakkını savunmak anlamına geldiğini belirten Bekayi, bu hakların savaş ve güç hırsına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dünya genelinde savaş, şiddet, yoksulluk, mahrumiyet ve adaletsizlikten etkilenen çocukların durumuna da değinen Bekayi, günümüzde insanlığın her zamankinden daha fazla çocukların sesine kulak vermeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bekayi, çocukların isimlerini anmanın aynı zamanda tüm toplumların çocuk haklarını koruma ve onlar için daha güvenli ve daha adil bir dünya inşa etme yönündeki ortak sorumluluğunu hatırlatmak anlamına geldiğini sözlerine ekledi.