Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile müzakereleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli CNN International televizyonuna verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelere dair, “Pakistanlı arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi devam ediyor” dedi.

Bekayi sözlerine şöyle devam etti: “Washington hükümetiyle müzakere etmenin en büyük sorunu, sürekli değişen pozisyonlar, değişen hedefler, farklı yetkililerden gelen farklı ve çelişkili açıklamalarla uğraşmak zorunda kalmanızdır; bu nedenle tüm süreç çok zor ve zahmetli.”

ABD ile birçok anlaşmazlık noktası olduğunu belirten Bekayi, “Ancak asıl mesele, Amerikalıların İran'ın haklarını – Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT) uyarınca Tahran'ın barışçıl zenginleştirme hakkı da dahil olmak üzere– tanımaları gerektiğini anlamalarıdır. Aynı zamanda, dondurulmuş varlıklarımız söz konusu olduğunda, geri adım atmıyorlar”

İranlı yetkili, ABD yönetiminden Tahran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını talep etti.

ABD’yi Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Bekayi, "Onlar hem Hürmüz Boğazı'nda hem de açık denizlerde ticari gemilerimizi hedef alıyorlar” ifadesini kullandı.

Bekayi, bu durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Bütün bunlar ABD’nin bölgeye ve esasen ateşkesi hiçe sayan yaklaşımından kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Bekayi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin "herhangi bir saldırıya tüm gücüyle karşılık vermeye kararlı" olduğunu da sözlerine ekledi.