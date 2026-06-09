İran'dan ABD Hazine Bakanı'na tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Hazine Bakanı'nın İran'a ait varlıklara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "İran mallarının çalınmasıyla övünmek utanç vericidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Hazine Bakanı'nın İran'a ait varlıklarla ilgili açıklamalarını içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak sert tepki gösterdi.

Bekayi paylaşımında, ABD'li yetkilinin İran'a ait malların alınmasından övgüyle söz ettiğini belirterek bunun utanç verici olduğunu ifade etti.

İranlı sözcü ayrıca, William Shakespeare'in Macbeth adlı eserinden "Şimdi görüyor ki taşıdığı makam ona bol geliyor; uzun boylu bir devin giysisini çalmış küçük bir hırsızın üzerinde durduğu gibi." bölüme atıfta bulnarak, bu alıntıyla ABD'li yetkilinin tutumunu eleştirdi.