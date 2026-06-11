Batı Asya'daki denklemler eski haline dönmeyecek

İran Yargı Erkanı Başkanı Muhsini Ejei'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’li yöneticiler ve özellikle ‘adi ve sefil başkanları’ hâlâ İranlıların vatanseverlik ve namus duygusunu kavramış değiller.

Müslüman bir İranlı için vatan savunması yalnızca toprağı korumaktan ibaret değil; aynı zamanda şerefi, kimliği ve büyük bir medeniyet mirasını muhafaza etmek anlamına geliyor.

İranlıların meydanlarda devam eden mitingleri halkın ve silahlı kuvvetlerin her türlü düşman saldırısına karşı ezici ve yıkıcı bir yanıt verme konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır” ifadeleri kullanıldı.

İslam Devrimi üzerinden 47 yıldan fazla süre geçtiğini hatırlatan Ejei, bu yolun halkın iradesine dayanarak şekillendiğini ve ulusal birlik sayesinde devam ettiğini belirtti.

Ejei’nin mesajında, İran halkının dağlar gibi sağlam, kararlı ve bozulmaz bir şekilde ayakta durduğu ve İran’ı savunmak için yemin ettiği aktarıldı

Ejei, İran halkının Trump ve onun gibi facir kişilerin tehditlerinden çekinmediğini ve din ile vatan yolunda fedakârlığı gerçek onur ile hidayet ışığı olarak gördüğünü aktardı.

ABD ve “hain başkanına” yönelik uyarıda bulunan Yargı Erkanı Başkanı, “ABD şunu bilmelidir ki Batı Asya bölgesindeki stratejik denklemler ve güvenlik düzenlemeleri artık eski haline dönmeyecektir. İran, Allah’ın izniyle ABD’nin Batı Asya bölgesindeki tabutuna son çiviyi çekecektir” diye konuştu.