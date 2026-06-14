  1. Toplum
14 Haz 2026 11:26

ABD'de savaş uçağı düştü (+Video)

ABD'de savaş uçağı düştü (+Video)

ABD'nin Washington eyaletinde bir F/A-18 Hornet savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rimrock Gölü yakınlarına düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla atlayarak hafif yaralandı, kaza sonrası ormanlık alanda yangın çıktı.

ABD'nin Washington eyaletinde bir savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza, Rimrock Gölü yakınlarında meydana geldi.

Kaliforniya'daki Miramar Deniz Piyade Hava Üssü'nde görevli F/A-18 Hornet tipi savaş uçağının eğitim görevi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kaza öncesinde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılan pilotun hafif yaralandığı açıklandı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uçağın düşmesinin ardından bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları başlattı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

News ID 1937057

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler