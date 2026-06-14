ABD'de savaş uçağı düştü (+Video)

ABD'nin Washington eyaletinde bir savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza, Rimrock Gölü yakınlarında meydana geldi.

Kaliforniya'daki Miramar Deniz Piyade Hava Üssü'nde görevli F/A-18 Hornet tipi savaş uçağının eğitim görevi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kaza öncesinde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılan pilotun hafif yaralandığı açıklandı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uçağın düşmesinin ardından bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları başlattı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.