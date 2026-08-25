Pakistan’dan Tahran görüşmelerine ilişkin olumlu mesaj

Reuters’ın haberine göre Pakistan İçişleri Bakanı, “İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi. Tahran’da, bu çatışmanın çözümü için İslamabad Mutabakatı’nın yeniden etkinleştirilmesini görüştük.” dedi.

Bakan Nakavi, “Bu görüşmeler, bölgedeki gerilimler ve barışa doğru ilerlemenin yollarına odaklandı. İran Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı son derece olumlu bir noktada sona erdi.” ifadelerini kullandı.

Pakistan ordusu da yaptığı açıklamada, ülkenin ordu komutanının İran ziyareti sırasında bölgesel barışın güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Pakistan ordu komutanının gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması konusunda İranlı yetkililerle kapsamlı istişarelerde bulunduğu belirtildi.