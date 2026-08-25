  1. İran
25 Ağu 2026 21:58

Pezeşkiyan-Ayetullah Hamaney görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

Pezeşkiyan-Ayetullah Hamaney görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın son günlerde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ile gerçekleştirdiği 7 saatlik kapsamlı görüşmenin ana gündem maddeleri açıklandı.

İslam Devrim Lideri’nin medya organı, Hükümet Haftası vesilesiyle ve Mesud Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığındaki üçüncü yılın başlaması dolayısıyla, Pezeşkiyan’ın Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ile gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan başlıkları gözden geçirdi.

Görüşmede ele alınan temel başlıklar şu şekilde sıralandı:
1.    Halkın temel geçim ihtiyaçlarının temini,
2.    “Üçüncü dayatılan savaş” şartları ve önümüzdeki süreç,
3.    Askeri alandaki gelişmelerin değerlendirilmesi,
4.    Rial, döviz ve enerji kaynaklarının yönetimi,
5.    Dış aktörlerle ekonomik ilişkiler ve işbirliği,
6.    Konut ve istihdam durumu,
7.    Ülkenin düşmana karşı direniş stratejisinin değerlendirilmesi.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in bu görüşmedeki en önemli tavsiyesinin; “ulusal birlik ve iç bütünlüğün korunması ile ayrıştırıcı söylemlerden kaçınılması” olduğu vurgulandı.

News ID 1938137

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