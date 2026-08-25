Pezeşkiyan-Ayetullah Hamaney görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

İslam Devrim Lideri’nin medya organı, Hükümet Haftası vesilesiyle ve Mesud Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığındaki üçüncü yılın başlaması dolayısıyla, Pezeşkiyan’ın Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney ile gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan başlıkları gözden geçirdi.

Görüşmede ele alınan temel başlıklar şu şekilde sıralandı:

1. Halkın temel geçim ihtiyaçlarının temini,

2. “Üçüncü dayatılan savaş” şartları ve önümüzdeki süreç,

3. Askeri alandaki gelişmelerin değerlendirilmesi,

4. Rial, döviz ve enerji kaynaklarının yönetimi,

5. Dış aktörlerle ekonomik ilişkiler ve işbirliği,

6. Konut ve istihdam durumu,

7. Ülkenin düşmana karşı direniş stratejisinin değerlendirilmesi.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney’in bu görüşmedeki en önemli tavsiyesinin; “ulusal birlik ve iç bütünlüğün korunması ile ayrıştırıcı söylemlerden kaçınılması” olduğu vurgulandı.