Putin ile Trump İran'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 55 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Putin ve Trump, diğer konuların yanı sıra yaklaşan ABD-İran mutabakatını da ele aldı” dedi.

Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, bugün ABD Başkanı'nı telefonla arayarak 80'inci doğum gününü kutladı" dedi.

Yuri Uşakov'un verdiği bilgiye göre görüşme dostane, samimi ve açık bir atmosferde geçti.