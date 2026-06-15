Hizbullah barış mutabakatı sonrası İran'a teşekkür etti

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, mutabakatın sağlanmasındaki rolü nedeniyle İran hükümeti, silahlı kuvvetleri ve halkına, ayrıca mutabakatın hayata geçirilmesi için katkı sunan ve süreci destekleyen tüm ülkelere teşekkür edildi.

Mutabakatta elde edilen kazanımların Siyonist İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesi, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin özellikle sınır hattındaki köylere dönüşü ve İsrail saldırılarında yıkılan bölgelerin yeniden imarı için bir başlangıç niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle güney sınırındaki beldelerin sakinlerine güvenli dönüş için acele etmemeleri ve yetkililerin talimatlarını beklemeleri çağrısında bulunularak, olası İsrail ihlallerinden kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Hizbullah, Siyonist rejimin işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilene ve esirler geri dönene kadar Lübnan'ın meşru savunma hakkına bağlı kalacağını vurguladı.

Lübnan yönetimi ve tüm siyasi güçlere ulusal birlik çağrısı yapan Hizbullah, ülkenin çıkarlarını, egemenliğini ve gücünü korumak için ortak bir tutum benimsenmesi istendi.