Devrim Muhafızları: İran halkının hakları çiğnenirse karşılık vermeye hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e hitaben yayımladığı mesajda, son açıklamalarından dolayı teşekkür ederek İran halkının haklarının korunması yolunda hükümet yetkililerine destek verdiklerini vurguladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Yüce Allah’a hamdolsun ki milletimizi bir kez daha velayet kaynağından faydalandırdı ve gözlerimizi sizin izzet dolu mesajınız ve aydınlatıcı rehberliğinizle nurlandırdı. Hikmet dolu mesajınız, halkın saflarındaki birliği daha da güçlendirmiş, meydanlardaki halkı ve cephedeki savaşçıları elde edilen zaferlerin korunması konusunda daha da umutlandırmıştır. Aynı zamanda siyasetçilerimiz için milletin haklarını savunma yolunda değerli bir sermaye olmuştur."

Açıklamada, İran’a karşı saldırgan tutum sergileyen düşmanın savaş alanında başarısız olduğu ve önceki hedeflerinden geri adım attığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Saldırgan düşman, İran milletinin tarih yazan direnişi ve İslam savaşçılarının sahadaki kahramanlıkları karşısında yenilgiye uğramış, İran’ı haritadan silme ve onu geçmişe döndürme yönündeki hedeflerinden vazgeçerek çaresizlik içinde müzakere ve uzlaşı talep eden bir konuma gerilemiştir."

Mesajda ayrıca, siyasi müzakere sürecinin de savaş meydanındaki kazanımların devamı niteliğinde olması ve İran milletinin haklarının korunmasıyla sonuçlanması gerektiği belirtildi.

Devrim Muhafızları, İran halkının ve İslam savaşçılarının hükümet yöneticilerinin arkasında “dağ gibi sağlam” durduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

"Eğer ahdine sadık kalmayan düşman geçmişte olduğu gibi aşırı taleplerde bulunur ve İran milletinin haklarını ihlal etmeye kalkışırsa, Devrim Muhafızları kara, deniz, hava ve hibrit savaşın tüm alanlarında geçmişe kıyasla daha güçlü şekilde hazırdır. Cesur ve bilge komutanımızın en küçük işaretiyle onlara çok daha büyük tarihî bir yenilgi yaşatmaya hazırız."