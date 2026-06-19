Pezeşkiyan: Devrim Lideri'nin rehberliği ve müzakere heyetinin dikkatiyle zafer kazanılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’nin yaklaşan müzakereler ve son savaşın sona ermesine ilişkin anlaşma hakkında yayımladığı stratejik mesajına tepki olarak bir açıklama yayımladı.

Pezeşkiyan, mesajında Lider’in açıklamalarının müzakere sürecinin genel çerçevesini belirlediğini ve ilgili kurumların sorumluluklarını netleştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanının mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İslam Devrimi Lideri’nin coşkulu ve vefakâr İran halkına hitaben yayımladığı açık ve yol gösterici mesaj, önümüzdeki müzakere sürecinde etkili olan tüm tarafların sorumluluklarını ortaya koymuştur.

Devrim Lideri’nin, ilgili yetkililerin samimi çabalarına ve iyi niyetli yaklaşımlarına dikkat çekmesi ve İran halkının yararına olacak müzakerelerin başlamasına izin vermesi, halka hizmet eden tüm görevliler için memnuniyet ve mutluluk kaynağı olmuştur.

Şüphesiz ben, Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak, konseyin diğer üyeleriyle birlikte, Lider’in hassasiyetlerine azami ölçüde dikkat etmeyi ve İran halkının hakları ile direniş cephesinin çıkarlarını korumayı görev biliyoruz."

Pezeşkiyan açıklamasının devamında, ulusal çıkarların, İran milletinin onuru, şerefi ve gücünün korunmasının yetkililer için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Müzakere heyetinin görüşmelerin tüm ayrıntılarına azami dikkat göstermesi ve Yüce Allah’ın yardımına olan güçlü inancımız sayesinde büyük bir zafer elde edilecektir. İnşallah."