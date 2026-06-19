İran: Hürmüz Boğazı geçişlerinden 60 gün boyunca ücret alınmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada, İslamabad Mutabakatı uyarınca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyenlerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı bildirildi.

Açıklamanın tam metninde şu ifadelere yer verildi:

"İslamabad Mutabakatı uyarınca, 60 gün süreyle geçiş talebinde bulunanlardan hiçbir ücret alınmayacak ve söz konusu maliyetler İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından karşılanacaktır.

Bu doğrultuda, Fars Körfezi Deniz Yolu İdaresi’ne, mutabakatın hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla başvuruları süratle ve öncelikli olarak değerlendirmesi ve yanıtlaması talimatı verilmiştir.

Mevcut özel koşullar ve güzergâhta bulunan bazı güvenlik riskleri nedeniyle, emniyetli seyrüseferin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi amacıyla gemilerin kendilerine bildirilen rota ve zaman dilimlerinde geçiş yapmaları gerekmektedir. Böylece geçiş kapasitesi zamanla artırılacaktır.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin uygulama düzenlemeleri ve teknik ayrıntılar, Fats Körfezi Deniz Yolu İdaresi tarafından duyurulacaktır.

Mayın temizleme çalışmaları da dâhil olmak üzere diğer konularla ilgili gerekli adımlar, İslamabad Mutabakatı’nın 5. maddesi doğrultusunda atılacaktır.”

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin güvenli şekilde sürdürülmesinin öncelikli hedef olduğu vurgulandı.