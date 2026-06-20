Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edeceği bildirildi.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra taraflar arasındaki iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yürütülen dışişleri bakanları toplantıları, bölgesel istişare ve koordinasyon mekanizmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

