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20 Haz 2026 17:43

Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın dördüncüsüne katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edeceği bildirildi.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra taraflar arasındaki iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yürütülen dışişleri bakanları toplantıları, bölgesel istişare ve koordinasyon mekanizmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. 
 

News ID 1937151

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