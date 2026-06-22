"Ağlanan Göz" Klibi Azerbaycan Türkçesi Konuşan İzleyiciler İçin Tanıtıldı (+video)

Muharrem ayı öncesinde, Uluslararası Meşkat Vakfı, on beşinci klip çalışması olan “Ağlanan Göz” adlı eserini Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Rusya’daki Azerbaycan Türkçesi konuşan izleyiciler için tanıttı.

Bu proje, kamu diplomasisi çerçevesinde ve İmam Hüseyin’in (a.s.) kıyamını açıklamak amacıyla hazırlanmış olup, Aşura kavramlarını sanat ve dini semboller aracılığıyla izleyiciye aktarmaktadır.

Klip, dini şiirlere dayanarak ve gösterişli görsel yapılardan yararlanarak, dini bilgilerin yaygınlaştırılmasında çoklu medya sanatının kullanımında yeni bir adım olarak değerlendirilmektedir. Mersiye icrası Hadi Kazımi ve Mehdi Tavkoli tarafından üstlenilmiş, yapımcılığını Dr. Arif Abdullahi, proje danışmanlığını ise Mühendis Ramendi üstlenmiştir