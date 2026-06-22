İran: UAEA ile işbirliğimiz her zamanki gibi devam edecek

Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilişkileri hakkında açıklamada bulundu.

Bekayi, İran'ın UAEA ile ilişkilerinin, mevcut denetim anlaşmalarından kaynaklanan taahhütler ile İran Meclisi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

İranlı yetkili, daha önce yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali gibi denetim faaliyetlerinin hâlihazırda devam ettiği tesislerde UAEA denetimlerinin süreceğini ifade etmişti.