İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'na dair ortak bildiri

Bildiride, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir el-Busaidi'nin Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya gelerek Hürmüz Boğazı ile ilgili meseleleri görüştüğü belirtildi.

İki taraf arasındaki istişareler, her iki ülkenin egemenlik hakları korunarak, Hürmüz Boğazı’nda güvenli deniz trafiğinin yeniden başlatılmasının önemine odaklandı.

Görüşmede son savaşın ve sonuçlarının etkisiyle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan mevcut durum göz önünde bulundurularak; bu stratejik su yolunda deniz taşımacılığının güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla somut bir temel oluşturabilecek kademeli bir çerçeve üzerinde duruldu.

Ele alınan çerçeve kapsamında, Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir ortak deniz koridoru oluşturulması ve boğazın mayınlardan temizlenmesine yönelik ortak bir projenin hayata geçirilmesi gündeme alındı.

Ayrıca, kalıcı bir deniz koridoru tesisi ve Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimine ilişkin bir anlaşmaya varılması amacıyla İran ve Umman arasındaki teknik müzakerelerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede; bilgi paylaşımı, deniz trafiği yönetimi ile denizcilik ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizmanın kurulması da iki tarafça değerlendirilen konular arasında yer aldı.

İran ve Umman, bildirinin bir diğer bölümünde ise bölge ülkeleri ve Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle ortak diyalogların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar ayrıca, uygulanabilir uluslararası hukukun gözetilmesi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

