Beyaz Saray'dan yeni "İran" iddiası

El Cezire televizyonuna konuşan Beyaz Saray yetkilisi, “Şu anda İran ile devam eden herhangi bir müzakere veya diyalog süreci bulunmamaktadır, bu yönde bir planlama da söz konusu değil” iddialarında bulundu.

Hürmüz Boğazı konusunda yeni iddialar

Beyaz Saray yetkilisi, uluslararası deniz trafiği izleme kuruluşlarının raporlarını görmezden gelerek, Hürmüz’deki deniz trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. ABD’li yetkili, “(İran limanları yakınındaki) deniz ablukasının kararlılıkla ve etkili bir şekilde uygulandığını” öne sürerek, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ve mayınlardan temizlendiğini iddia etti.

Amerikalı yetkilinin bu açıklamaları, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği ile ilgili faaliyet gösteren tüm ilgili kuruluşların “boğazın kapalı olduğuna” dair raporlarıyla çelişiyor.