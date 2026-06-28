Erakçi, Irak Cumhurbaşkanı Amedi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi temaslar için gittiği Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü. Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

Erakçi, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile de bir araya geldi.

Erakçi ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Irak’a gitti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Erakçi görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Erakçi Bağdat’taki ortak basın toplantısında, ziyaretinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu ifade etti.

Ziyaretinin ilk amacının Irak hükümeti ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür etmek olduğunu söyleyen Erakçi, Irak yönetiminin saldırıları kınayan tutumunu takdir ettiklerini ve Irak halkından gördükleri desteğin İran halkı için moral kaynağı olduğunu belirtti. İkinci amacının, Başbakan Ali ez-Zeydi liderliğinde kurulan yeni Irak hükümetini kutlamak olduğunu belirten Erakçi, İran’ın Irak ile stratejik ilişkilerini tüm alanlarda sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

