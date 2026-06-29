Erakçi Bağdat'ta bölgesel güvenlik ve ikili işbirliğini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Bağdat'ta, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Ubudi ile bir araya geldi.

Taraflar, görüşmede özellikle güvenlik alanı başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

El-Ubudi, iki komşu ve Müslüman halk arasındaki derin bağlara dikkat çekerek, İran'ın Irak'a özellikle DEAŞ ve terörle mücadele sürecinde verdiği desteğin unutulmayacağını ifade etti. Ayrıca, barış ve güvenlik ile terörle mücadele yolunda şehit olan Tümgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'i andı.

Erakçi ise el-Ubudi'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve bölgesel güvenlik alanında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını "tüm bölgeye karşı yürütülen bir savaş" olarak nitelendirdi. İran'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla diplomatik sürece sorumlu bir yaklaşımla katıldığını belirten Erakçi, ABD'nin mutabakata bağlı kalmadığını ve ABD ile İsrail'in "İslamabad Mutabakatı"nı defalarca ihlal ettiğini ifade etti.

Erakçi, kalıcı barış ve güvenliğin ancak bölge ülkelerinin uzlaşısına dayalı, dış askeri müdahalelerden uzak yerel bir güvenlik mekanizmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

İran'ın, Fars Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkeler arasında ortak bir güvenlik mekanizması oluşturulması amacıyla diyalog ve iş birliğine hazır olduğunu belirten Erakçi, son aylarda yaşanan gelişmelerden ders çıkarılarak güvenlik, ekonomi ve kalkınma boyutlarını kapsayan bölgesel bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasını temenni etti.

Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimine de değinen Erakçi, İran'ın üstlendiği sorumlulukların bilincinde olduğunu ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın 5. maddesi doğrultusunda gerekli tedbirleri alacağını söyledi. Bu kapsamda Umman ile kıyıdaş ülke olarak iş birliği yapılacağını, diğer bölge ülkeleriyle de görüşmeler yürütüleceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ortak güvenliğin güçlendirilmesi, özellikle sınır güvenliğinin artırılması ve terörle mücadele amacıyla İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik iş birliği mutabakatının tam olarak uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.