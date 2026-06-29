CENTCOM Komutanı Cooper'den Lübnan'a ziyaret

Arap medyasına göre; CENTCOM Komutanı Cooper, Beyrut ziyareti çerçevesinde Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile bir araya geldi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti, Beyrut'un Yarze bölgesindeki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, Tel Aviv ile imzalanan çerçeve anlaşmasının güvenlik ekinin uygulanmasına yönelik mekanizmanın başarıya ulaştırılmasının önemi ile iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

CENTCOM Komutanı Cooper ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile de bir araya geldi.