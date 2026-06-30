İran Savunma Bakan Vekili: Düşmana güvenmiyoruz ve elimiz tetikte

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnürreza, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğgeneral İbnürreza, mevcut ateşkese giden müzakerelerde Katar'ın oynadığı rolden dolayı Doha yönetimine teşekkür ederek, karşı tarafın kısa süre içinde ateşkes taahhütlerini birçok kez ihlal ettiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik uzun yıllardır verdiği sözleri tutmadığını savunan İranlı yetkili, Tahran ile Washington arasındaki sorunların onlarca yıllık güvensizlik ve ABD'nin tekrarlanan düşmanca politikalarından kaynaklandığını söyledi.

İran'ın, siyasi ve dini liderlerine, askeri komutanlarına, sivillere ve özellikle Minab'daki okul öğrencilerine yönelik saldırıları unutmayacağını belirten Tuğgeneral İbnürreza, bu olayların ABD'nin sicilinde kalacağını ifade etti.

İran'ın Müslüman ve komşu ülkelere, özellikle de Katar'a güvendiğini dile getiren Tuğgeneral İbnürreza, "Kardeşlerimize güveniyoruz ancak düşmana güvenmiyoruz. Parmağımız tetikte. Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde gerekli ve orantılı karşılığı vereceğiz." dedi.

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret açısından önemine değinen İranlı yetkili, bölgenin bölge dışı güçler tarafından istismar edilmemesi gerektiğini, yabancı askeri varlığın güvenlik üretmek yerine güvensizlik ve istikrarsızlığı artırdığını savundu.

Bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceğini ifade eden Tuğgeneral İbnürreza, İsrail'in Gazze, Suriye, Lübnan, Katar ve İran'daki eylemlerini eleştirerek, ABD desteğinin İsrail'in politikalarını sürdürmesine zemin hazırladığını ifade etti.

İran Savunma Bakan Vekili, Tahran'ın başta Katar olmak üzere komşu ülkelerle savunma iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, savunma ve askeri iş birliğinin artırılmasının karşılıklı güveni ve bölgesel kolektif güvenliği güçlendireceğini söyledi.

Görüşmenin sonunda iki taraf, savunma alanındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.