İran halkı Şehit İmam Hamaney’in yolunu sürdürecek

İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Tac, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tac, tören sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün cenaze törenine milyonlarca kişinin katılması İran halkının İmam'ın yolunu tanıdığını gösteriyor.” dedi.

Düşmanın, İran halkının Şehit İmam Hamaney'in yolunu sürdürdüğünü anlaması gerektiğini belirten Tac, “Halkımız doğru seçimi yaptı, düşman bu insanları görmek istemese de. Yoğun katılımlı tören, şehit öndere veda değil, ona yeniden selam vermektir. İmam Hamaney yaşıyor” diye konuştu.