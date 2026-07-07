  1. Dünya
  2. Avrupa
7 Tem 2026 13:29

Reuters: Şehit liderin cenaze töreni ABD ve İsrail'e güçlü bir mesaj verdi

Reuters: Şehit liderin cenaze töreni ABD ve İsrail'e güçlü bir mesaj verdi

Reuters, İran'ın şehit lideri için düzenlenen görkemli cenaze töreninin yalnızca ulusal bir veda olmadığını, aynı zamanda ABD ve İsrail'e verilen açık bir halk mesajı niteliği taşıdığını bildirdi.

Reuters, İran'ın şehit lideri için düzenlenen görkemli cenaze töreninin yalnızca ulusal bir veda olmadığını, aynı zamanda ABD ve İsrail'e verilen açık bir halk mesajı niteliği taşıdığını bildirdi.

Habere göre tören, Washington ve Tel Aviv'in İran İslam Cumhuriyeti'ni teslim alma yönündeki çabalarının başarısız olduğunu ortaya koydu.

Reuters'ın bölgesel yetkililer ve analistlere dayandırdığı değerlendirmeye göre, tören direniş gücünü simgeleyen görüntülerle öne çıktı ve bu görüntüler, Tahran'ın müzakerelerde izleyeceği stratejinin temel unsurlarından biri hâline geldi. Analistler, cenaze töreninin İran'ın direniş gücünü diplomatik müzakerelerde bir baskı unsuruna dönüştüreceğini ifade etti.

News ID 1937409

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler