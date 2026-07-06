Şehit Ayetullah Hamaney'in naaşı Kum kentinde

İslam Devrimi’nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in naaşı, kutsal kent Kum’daki Cemkeran Camisi’ne getirildi.

Şehit İmam Hamaney için yarın Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek.

28 Şubat’ta ABD-Siyonist rejim saldırılarında şehit olan eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için yarın Kum’da anma ve cenaze etkinlikleri düzenlenecek.

Sonra Irak’a götürülerek Necef ve Kerbela’da tören düzenlenecek; 9 Temmuz’da Meşhed’de Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi’ne defnedilecek.