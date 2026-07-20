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20 Tem 2026 17:48

Ensarullah'tan Suudi Arabistan'a deniz ablukası kararı

Ensarullah'tan Suudi Arabistan'a deniz ablukası kararı

Yemen Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı.

Yenen Silahlı Kuvvetleri Sözcü Yahya Seri, Riyad’ın Yemen’in başkentine uyguladığı kuşatmaya misilleme olarak, Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı.

Seri, Riyad yönetiminin yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü insanlık dışı ablukayı ve Yemen kaynaklarını yağmalamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirirken; deniz ablukasının derhal yürürlüğe girdiğini ilan etti.

Bu kararın Yemen halkının meşru direniş hakkı çerçevesinde atıldığı vurgulandı.

Sözcü Seri, taraftarlarını her türlü senaryoya ve her cephede hazırlıklı olmaya çağırdı.

News ID 1937611

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