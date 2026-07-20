Ensarullah'tan Suudi Arabistan'a deniz ablukası kararı

Yenen Silahlı Kuvvetleri Sözcü Yahya Seri, Riyad’ın Yemen’in başkentine uyguladığı kuşatmaya misilleme olarak, Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı.

Seri, Riyad yönetiminin yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü insanlık dışı ablukayı ve Yemen kaynaklarını yağmalamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirirken; deniz ablukasının derhal yürürlüğe girdiğini ilan etti.

Bu kararın Yemen halkının meşru direniş hakkı çerçevesinde atıldığı vurgulandı.

Sözcü Seri, taraftarlarını her türlü senaryoya ve her cephede hazırlıklı olmaya çağırdı.