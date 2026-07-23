Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için Tahran'da

Irak Başbakanı Ali Zeydi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tahran’a indi.

Irak’ın resmi haber ajansı INA’nın aktardığına göre Zeydi, İran’a hareket etmeden önce X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Tahran’a hareket ediyoruz. Bu ziyaret kapsamında, İran İslam Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkilileriyle; ortak ilgi alanlarımız, ikili işbirliği imkanlarımız, bölgesel meseleler ile bölge genelinde güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik girişimler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.

Zeydi açıklamasının devamında iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere vurgu yaparak, “Irak ve İran; köklü tarihi ve kültürel bağları, ortak coğrafi sınırları ve stratejik çıkarlarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki ülkedir. Bu durum, diyalog, işbirliği ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. Söz konusu işbirliği, her iki halkın sürdürülebilir kalkınma ve refah düzeyini artırmanın yanı sıra, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine de kritik katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.