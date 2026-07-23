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23 Tem 2026 11:42

İran Ordusu'ndan Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme

İran Ordusu'ndan Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme

İran Ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) misillem operasyonu düzenlediğini açıkladı.

İran Ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) misillem operasyonu düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, “İran Ordusu, düşmanın ülkeye yönelik devam eden saldırganlıklarına yanıt olarak, 'Saika Operasyonu’nun 23. aşamasını gerçekleştirdi. Bu kapsamda, birkaç saat önce; ABD’nin çocuk katili ordusunun ed-Duha üssündeki mühimmat ve lojistik depoları, Ali es-Salim üssündeki yakıt tankları ve Kuveyt’teki Arifcan kampındaki mühimmat depoları, yoğun bir kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındı” denild.

Devrim Muhafızları Ordusu da Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

News ID 1937648

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