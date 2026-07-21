Azerbaycan, Suriye'den 16 vatandaşını geri aldı

Rusya merkezli RT Arabic kanalına göre; Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de zor durumda bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için yürütülen çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında 7 kadın ve 9 çocuğun bulunduğu toplam 16 Azerbaycan vatandaşının Suriye’den tahliye edilerek ülkeye getirildiği bildirildi.

Söz konusu kişilerin ailelerine kavuşmadan önce gerekli tıbbi ve psikolojik destekten geçirileceği, ardından sosyal rehabilitasyon süreçlerinin başlatılacağı kaydedildi.

Azerbaycan hükümeti, Suriye’den tahliye edilen vatandaşlarının bölgedeki tam konumlarını ve Suriye’ye gidiş amaçlarını açıklamadı. Ancak, söz konusu kişilerin bölgedeki radikal örgütlerle bağlantılı olabileceğine dair iddialar bulunuyor.